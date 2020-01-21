Учёные выяснили, что жители богатых стран реже получают травмы

Исследователи изучали данные за период с 1990 по 2017 год. Социально-демографический индекс в контексте их работы определялся так: чем выше уровень доходов населения с уровнем образования и ниже суммарный коэффициент рождаемости, тем выше показатель. Учёные рассматривали значения смертности и бремени травматизма в странах.

Как показало исследование, для большинства травм показатели бремени болезни падают по мере роста социально-демографического индекса. Это, правда, не относится к травмам, полученным в дорожно-транспортных происшествиях, насильственным повреждениям и самоповреждениям.

Среди изученных стран наиболее высокий ущерб от травматизма наблюдается в Сирии, Центральноафриканской Республике и Лесото. Наименее высокий — на Мальдивах, Бермудских островах и в Италии.

Что касается России, то она, хоть и обладает социально-демографическим индексом выше среднего, всё равно имеет довольно высокие показатели травматизма по сравнению со странами с аналогичным индексом. Причин тому может быть много, в том числе развал СССР.