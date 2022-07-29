Учёные выяснили, что знатных дам древности закапывали прямо с кроватью

Учёные проанализировали 72 так называемых кроватных захоронения — при таком способе труп просто кладут на кровать и закапывают — по всей Европе, от Словакии до Англии. Оказалось, что в английских кроватных захоронениях были только женские останки. Учёные пришли к выводу, что погребальная практика в Европе имела место в то время, когда женщины-христианки выходили замуж за мужей-нехристиан.

Дело в том, что анализ изотопов костей из нескольких захоронений в Англии показал, что погребённые там женщины выросли не в Британии. Учёные предположили, что женщины-христианки принесли эти погребальные обряды с собой, поэтому они стали ассоциироваться с женственностью и христианством в Англии Тёмных веков.