Учёные выяснили, эффективны ли неприятные картинки на пачках сигарет

Для исследования учёные пригласили 357 жителей Сан-Диего, которые выкуривали более пяти сигарет в день. Испытуемые покупали товар в специальном магазине. Учёные предварительно завезли туда сигареты в упаковках с изображениями рака горла, больной ноги и новорождённого с дыхательной трубкой. Участников разбили на три группы: одной продали однотонные пачки, второй — с фотографиями, а третьей — стандартные магазинные сигареты. Эксперимент длился год.

Оказалось, что курильщики на 38% реже достают упаковки с неприятными изображениями в общественных местах. Однако картинки не влияют на саму привычку курить. Тем не менее, учёные считают, что продемонстрированное поведение может косвенно уменьшить число курящих, ведь посторонние будут реже видеть пачки сигарет в чьих-то руках.