Учёные выяснили, как бороться с раком на последней стадии

Учёные выяснили, что раковые клетки способны накапливать липиды, что делает их склонными к метастазированию. Метастазами называют вторичные опухолевые очаги, которые возникают при перемещении раковых клеток из первичного очага через ткани организма. Как оказалось, ключевую роль в накоплении липидов играет соединение TGF-beta2. Липиды, в свою очередь, формируют запас энергии для распространения клеток, а жирные кислоты помогают им выжить в других условиях.

Если подавить TGF-beta2, а также блокировать перенос жирных кислот, то можно предотвратить метастазирование. Интересно, что в разработке метода лечения могут оказаться полезны новые препараты от ожирения.