Наука и технологии
Сегодня 14:30
Учёные выяснили, как бороться с раком на последней стадии
Найден способ предотвращения формирования метастазов
Исследователи из Института экспериментальных и клинических исследований Университета Лувена обнаружили способ, которым можно предотвратить формирование метастазов, сопровождающих рак на последних стадиях.
Учёные выяснили, что раковые клетки способны накапливать липиды, что делает их склонными к метастазированию. Метастазами называют вторичные опухолевые очаги, которые возникают при перемещении раковых клеток из первичного очага через ткани организма. Как оказалось, ключевую роль в накоплении липидов играет соединение TGF-beta2. Липиды, в свою очередь, формируют запас энергии для распространения клеток, а жирные кислоты помогают им выжить в других условиях.
Если подавить TGF-beta2, а также блокировать перенос жирных кислот, то можно предотвратить метастазирование. Интересно, что в разработке метода лечения могут оказаться полезны новые препараты от ожирения.