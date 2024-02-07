Учёные выяснили, как деревья выглядели 350 миллионов лет назад

Опубликовано 07 февраля 2024, 00:00
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Учёные выяснили, как деревья выглядели 350 миллионов лет назадИм удалось обнаружить деревья Sanfordiacaulis
Деревья, которые удалось найти исследователям, росли в период раннего карбона. В это время растения стали переходить на сушу и придумывать для себя различные способы выживания и роста.
Дерево Sanfordiacaulis обладало очень тонким стволом. Это ствол полностью был покрыт длинными и узкими листьями. В целом крона дерева могла достигать 5,5 м в диаметре. Что касается самого ствола, то его диаметр составлял е более 16 см.
Напоминало дерево внешне большую щётку для бутылок, которая торчит из земли (см. рисунок ниже). Росли такие деревья около берега рифтового озера. В этих местах часто возникали землетрясения.
По мнению учёных, странная форма дереву Sanfordiacaulis нужна была для улавливания большего количества света и подавления других конкурентов. Тем не менее подобные деревья так и не адаптировались к изменяющимся условиям окружающей среды и вымерли.