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Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 00:00
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Учёные выяснили, как деревья выглядели 350 миллионов лет назад

Им удалось обнаружить деревья Sanfordiacaulis
Деревья, которые удалось найти исследователям, росли в период раннего карбона. В это время растения стали переходить на сушу и придумывать для себя различные способы выживания и роста.

Дерево Sanfordiacaulis обладало очень тонким стволом. Это ствол полностью был покрыт длинными и узкими листьями. В целом крона дерева могла достигать 5,5 м в диаметре. Что касается самого ствола, то его диаметр составлял е более 16 см.

Напоминало дерево внешне большую щётку для бутылок, которая торчит из земли (см. рисунок ниже). Росли такие деревья около берега рифтового озера. В этих местах часто возникали землетрясения.

© Robert A. Gastaldo 9 Patricia G. Gensel Ian J. Glasspool Steven J. Hinds Olivia A. King Duncan McLean Adrian F. Park Matthew R. Stimson Timothy Stonesifer

По мнению учёных, странная форма дереву Sanfordiacaulis нужна была для улавливания большего количества света и подавления других конкурентов. Тем не менее подобные деревья так и не адаптировались к изменяющимся условиям окружающей среды и вымерли.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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