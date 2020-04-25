Учёные выяснили, как именно «маскируется» возбудитель сифилиса

Такой вывод следует из исследования специалистов UW Medicine в Сиэтле. Их работа может объяснить, как сифилису удаётся десятилетиями скрываться в теле человека, и почему иммунная система не может искоренить его. Кроме того, исследование может пролить свет на способность бледной трепонемы поражать повторно даже тех, кто уже переболел.

В новом исследовании учёные сравнили геномы бактерий, собранных у мужчины, который четыре раза был заражён сифилисом. Как оказалось, между разными геномами было мало различий. Нашлось лишь одно существенное, и заключалось оно в одном гене. Этот ген кодирует белки на поверхности бактерии и помогает бледной трепонеме «скрываться» от иммунной системы.