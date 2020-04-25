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Учёные выяснили, как именно «маскируется» возбудитель сифилиса
Почему иммунная система не может его «найти»
Учёные выяснили, как именно «маскируется» возбудитель сифилиса. Как оказалось, бактерия Treponema pallidum использует один ген, чтобы «спрятаться» от иммунной системы организма.
Такой вывод следует из исследования специалистов UW Medicine в Сиэтле. Их работа может объяснить, как сифилису удаётся десятилетиями скрываться в теле человека, и почему иммунная система не может искоренить его. Кроме того, исследование может пролить свет на способность бледной трепонемы поражать повторно даже тех, кто уже переболел.
В новом исследовании учёные сравнили геномы бактерий, собранных у мужчины, который четыре раза был заражён сифилисом. Как оказалось, между разными геномами было мало различий. Нашлось лишь одно существенное, и заключалось оно в одном гене. Этот ген кодирует белки на поверхности бактерии и помогает бледной трепонеме «скрываться» от иммунной системы.