Учёные выяснили, как избавиться от ненужных мыслей

В эксперименте участвовали 60 добровольцев. Исследователи изучали их мозговую активность. Каждый из участников побывал в аппарате МРТ. Сначала им показывали изображения различных лиц, предметов и сцен. Добровольцы должны были думать о них четыре секунды. Затем участникам предложили подумать о чём-то другом, очистить все мысли или подавить предыдущую мысль.

Учёные увидели, что «замена» и «очистка» позволяли быстрее переключаться на другую мысль, но были не так эффективны. Подавление требовало больше времени, но было более выигрышной стратегией. После этого мозгу было проще воспринимать новую информацию.