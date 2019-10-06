Наука и технологии
Сегодня 16:10
Учёные выяснили, как коровье молоко повлияло на древние цивилизации
Одомашнивание скота было хорошей идеей
В керамических чашках, вместе с которыми хоронили маленьких детей древние люди, обнаружились следы молока домашнего скота. Изучив находку, учёные решили, что именно этот фактор мог помочь человеческой популяции стать многочисленнее.
Две найденных чашки из трёх датировали периодом с 800 до 450 года до нашей эры, а третья оказалась ещё более древней — периода бронзового века (3000 — 1200 гг до нашей эры). Учёные говорят, что эта последняя находка — первое прямое доказательство того, что подобные сосуды использовались для кормления детей молоком домашнего скота. А ведь археологи находили аналогичные чашки, которые были на тысячи лет древнее.
Дело в том, что использование молока животных для питания детей помогло древним матерям быстрее отлучать младенцев от груди, а значит сократить период, в который нового ребёнка зачать невозможно. Сокращение времени между беременностями стало фактором роста человеческой популяции, катализатором бэби-бума.
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