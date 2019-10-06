Учёные выяснили, как коровье молоко повлияло на древние цивилизации

Две найденных чашки из трёх датировали периодом с 800 до 450 года до нашей эры, а третья оказалась ещё более древней — периода бронзового века (3000 — 1200 гг до нашей эры). Учёные говорят, что эта последняя находка — первое прямое доказательство того, что подобные сосуды использовались для кормления детей молоком домашнего скота. А ведь археологи находили аналогичные чашки, которые были на тысячи лет древнее.

Дело в том, что использование молока животных для питания детей помогло древним матерям быстрее отлучать младенцев от груди, а значит сократить период, в который нового ребёнка зачать невозможно. Сокращение времени между беременностями стало фактором роста человеческой популяции, катализатором бэби-бума.