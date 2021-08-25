Учёные выяснили, как лучше работать: стоя или сидя

В России, пишет корреспондент, наиболее популярна сидячая работа, в то время как в США всё большее предпочтение отдают выполнению обязанностей стоя.

Исследования показывают, что длительное сидение повышает риск смерти, развития ожирения, а также увеличивает сахар в крови и снижает количество "хорошего" холестерина в организме. Так, согласно результатам исследования SINC, 3,8 процентов смертей в мире вызваны сидячим образом жизни.

Учёные Стэндорда выяснили, что при ходьбе творческие способности человека повышаются на 60 процентов. Также при работе стоя улучшается обмен веществ, в два раза снижается нагрузка на спину и сжигается большее число калорий.