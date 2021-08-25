Учёные выяснили, как лучше работать: стоя или сидя

Учёные выяснили, как лучше работать: стоя или сидяНа самом деле всё неоднозначно
В России, пишет корреспондент, наиболее популярна сидячая работа, в то время как в США всё большее предпочтение отдают выполнению обязанностей стоя.
Исследования показывают, что длительное сидение повышает риск смерти, развития ожирения, а также увеличивает сахар в крови и снижает количество "хорошего" холестерина в организме. Так, согласно результатам исследования SINC, 3,8 процентов смертей в мире вызваны сидячим образом жизни.
Учёные Стэндорда выяснили, что при ходьбе творческие способности человека повышаются на 60 процентов. Также при работе стоя улучшается обмен веществ, в два раза снижается нагрузка на спину и сжигается большее число калорий.
Несмотря на то что физическая активность и стояние воздействует на организм более положительно, чем сидение, необходимо соблюдать несколько правил. Прежде всего, стол не должен быть выше начала бицепса руки в опущенном положении. При этом длительное нахождение в положении стоя также довольно вредно: оно приводит к дискомфорту во всём теле, усталости, а впоследствии - к болям в спине и ногах, сердечно-сосудистым заболеваниям.
Врач Андрей Беловешкин предлагает третий вариант - поза лёжа. Несмотря на то что на рабочих местах она практически не используется, именно при ней нагрузка на позвоночник - минимальная. Но и в ней находиться дольше 30-40 минут нежелательно.
С точки зрения оптимальной позы для работы автор материала заявляет: лучше всего - чередовать положения. Это доказывает ещё одно исследования, в результате которого работники офиса меньше чувствовали усталость, неприятные ощущения в спине и были более продуктивны, когда делали в течение дня каждые 30 минут стоячие перерывы.