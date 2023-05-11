Учёные выяснили, как на Луне можно получить воду

В рамках исследования эксперты использовали микроволновки мощностью 250 Вт и частотой 2,45 ГГц. Однако вместо реголита они взяли материалы LHS-1 и LMS-1. Эти материалы служили имитацией грунта с Луны. Перед тем как поместить всё в микроволновую печь, учёные охладили образцы до -173 градуса по Цельсию.

За примерно 25 минут учёные смогли извлечь 67% воды из образцов после нагревания. А спустя 35 минут было извлечено уже 90% воды.

Вместе с тем учёные предупредили, что данный метод может быть неэффективным, если материалы будут содержать ещё больше воды. В этом случае нужно будет использовать стандартные методы нагрева.