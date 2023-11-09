Учёные выяснили, как окружающая среда влияет на вкус еды и напитков

Учёные выяснили, как окружающая среда влияет на вкус еды и напитковНа примере апельсинового сока
Исследователи из Италии узнали, влияют ли какие-либо внешние факторы на то, как мы воспринимаем вкус продуктов и напитков. Результаты этой научной работы были опубликованы в журнале Food Quality and Preference.
В ходе нового исследования команда учёных попросила группу добровольцев попробовать апельсиновый сок с низким содержанием сахара. Но происходило это при разных внешних условиях.
Более ранние научные исследования показали, что из-за многих особенностей западной диеты у человека может увеличиться вес и могут развиться проблемы со здоровьем. Прежде всего это связано с большим количеством сахара в таком рационе.
По итогам эксперимента учёные в ходе нового исследования обнаружили, что люди, когда они сидели в тёплой обстановке с высокочастотным фоновым шумом и красным декором, воспринимали апельсиновый сок как более сладкий. А когда они находились в ресторане с прохладным светом, зелёным декором и низким уровнем фонового шума, то сок с низким содержанием сахара им казался менее сладким. Специалисты полагают, что изменение среды, в которой люди едят и пьют, может способствовать тому, что они будут потреблять меньше сладкого.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.