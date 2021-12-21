Учёные выяснили, как поддерживать форму пожилым людям

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Учёные выяснили, как поддерживать форму пожилым людямПровели исследования
Учёные выяснили, какая физическая активность наиболее эффективна для того, чтобы поддерживать форму в долгосрочной перспективе. Как оказалось, необязательно изнурять себя в зале.
Исследование показывает, что частая двигательная активность эффективнее, чем большой объём аэробной нагрузки по беговой дорожке. Авторы отметили, что их работа актуальна для тех, кто заинтересован в поддержке долгосрочного снижения веса среди пожилых людей.
В исследовании участвовали 183 человека в возрасте от 65 до 85 лет. У них было зафиксировано ожирение. Людей разделили на группы: кто-то занимался аэробными упражнениями, а кто-то двигался не так интенсивно, но чаще в течение дня. Всем участникам раздали Fitbit Alta для мониторинга активности. Оказалось, что в целом достаточно двигаться больше и чаще, чтобы достичь хороших результатов.
Источник: Medical Xpress