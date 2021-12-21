Учёные выяснили, как поддерживать форму пожилым людям

Исследование показывает, что частая двигательная активность эффективнее, чем большой объём аэробной нагрузки по беговой дорожке. Авторы отметили, что их работа актуальна для тех, кто заинтересован в поддержке долгосрочного снижения веса среди пожилых людей.

В исследовании участвовали 183 человека в возрасте от 65 до 85 лет. У них было зафиксировано ожирение. Людей разделили на группы: кто-то занимался аэробными упражнениями, а кто-то двигался не так интенсивно, но чаще в течение дня. Всем участникам раздали Fitbit Alta для мониторинга активности. Оказалось, что в целом достаточно двигаться больше и чаще, чтобы достичь хороших результатов.