Учёные выяснили, как правильно готовить брокколи

Исследования показали, что обычные методы приготовления брокколи, такие как варка и приготовление в микроволновой печи, серьёзно снижают количество важных веществ в овоще. Больше всего сульфорафана можно получить из сырых брокколи, что, конечно, не так вкусно.

Это заставило команду исследователей задуматься о жарке овоща. Учёные купили брокколи на местном рынке и приступила к работе, измеряя уровни веществ в овощах. Они измельчили брокколи, нарезав на кусочки по 2 мм. Затем образцы разделили на три группы: одну оставили сырой, другую обжарили в течение четырёх минут сразу после измельчения, а третью оставили в покое на 90 минут, а затем также обжарили в течение четырёх минут.

Оказалось, что в брокколи, которую сразу обжарили, было в 2,8 раза меньше сульфорафана, чем в брокколи, оставленных на 90 минут.