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Учёные выяснили, как правильно готовить брокколи

Чтобы было полезнее всего
В последние годы брокколи приобрели репутацию полезного овоща из-за высокого содержания в них полезного соединения, называемого сульфорафаном. Но как их правильно готовить, чтобы не упустить все полезные вещества? Учёные узнали.
Учёные выяснили, как правильно готовить брокколи

Исследования показали, что обычные методы приготовления брокколи, такие как варка и приготовление в микроволновой печи, серьёзно снижают количество важных веществ в овоще. Больше всего сульфорафана можно получить из сырых брокколи, что, конечно, не так вкусно.

Это заставило команду исследователей задуматься о жарке овоща. Учёные купили брокколи на местном рынке и приступила к работе, измеряя уровни веществ в овощах. Они измельчили брокколи, нарезав на кусочки по 2 мм. Затем образцы разделили на три группы: одну оставили сырой, другую обжарили в течение четырёх минут сразу после измельчения, а третью оставили в покое на 90 минут, а затем также обжарили в течение четырёх минут.

Оказалось, что в брокколи, которую сразу обжарили, было в 2,8 раза меньше сульфорафана, чем в брокколи, оставленных на 90 минут.

Источник: Science Alert
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