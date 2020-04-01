Учёные выяснили, как правильно стирать одежду для ликвидации коронавируса

Ранее исследователи заявляли, что коронавирусы способны жить на различных поверхностях достаточно долгое время. То есть вирус могут оставаться и на одежде, в которой люди посещают публичные места. А если человек после того, как потрогает свои вещи, прикоснётся, например, к лицу, возникает риск заражения.

Несколько лет назад учёные из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний выяснили, при каких температурах следует стирать одежду, чтобы произошла инактивация коронавируса SARS. Этот вирус похож на бушующий сейчас SARS-Cov-2. Руководитель Научно-образовательного центра геномных исследований СФУ, профессор Гёттингенского университета (Германия) Константин Крутовский заявил, что температура инактивации SARS, скорее всего, совпадает с таковой для SARS-Cov-2.

Для SARS оказался действенным следующий способ стирки: при температурах 56, 67 и 75 градусов по Цельсию и в течение полутора часов.