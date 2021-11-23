Учёные выяснили, как прожить дольше

Исследователи заявили, что физическая активность в позднем возрасте отводит энергию от процессов, которые могут поставить под угрозу здоровье, к механизмам в организме, которые его улучшают. Таким образом спорт может защищать от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака.

Учёные отметили, что в обществе широко распространена идея, будто в пожилом возрасте нормально быть менее активным. Однако исследование говорит об обратном: с возрастом становится ещё более важным оставаться физически активным.

Исследователи также рассказали, что увеличенная продолжительность жизни (до 70 лет) была обычным явлением около 40 000 лет назад, вопреки мнению, что продолжительность жизни человека до недавнего времени была короткой.

Ключевой вывод заключается в том, что, поскольку люди в ходе эволюции обрели способность вести активный образ жизни в старости, нашему телу необходима физическая активность в любом возрасте.