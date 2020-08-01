Учёные выяснили, как сперматозоиды двигаются на самом деле

Учёным необходимо знать такие вещи, чтобы можно лечить бесплодие у людей. Нарушение подвижности сперматозоидов может быть причиной невозможности зачать ребёнка.

В 1677 году Антони ван Левенгук описал движение мужских половых клеток так: «они перемещаются в жидкости, изгибая хвост (жгутик) подобно тому, как змея или угорь изгибает тело».

Современные учёные решили проверить, так ли это на самом деле. Они засняли движение сперматозоидов здоровых мужчин со скоростью 55 тысяч кадров в секунду. Благодаря этому учёные сделали трёхмерные модели движения жгутика и головки сперматозоида. Оказалось, что хвост клетки не изгибается, а подобно штопору вращается в одну сторону.