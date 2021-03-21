Учёные выяснили, как споры из-за COVID влияют на секс в отношениях

Кратко об исследовании пишет издание «Известия». Учёные провели онлайн-опрос 742 американцев, которые состоят в отношениях. Их спрашивали, случались ли у них ссоры из-за коронавируса. В итоге опрошенных разделили на две группы: те, что ругались из-за COVID-19, и те, что нет. Ссоры были у 34% респондентов.

Также людей попросили оценить изменение частоты объятий и поцелуев, мастурбации, мастурбации партнёру, орального и вагинального секса.

Люди, которые были в группе ссорившихся, в три-четыре раза чаще говорили о сокращении количества объятий и поцелуев, мастурбации и классического секса. А вот орального секса у них стало и вовсе почти в семь раз меньше.