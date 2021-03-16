Учёные выяснили, как телевизор влияет на ценности детей

Учёных интересовали шоу, популярные у детей в возрасте от восьми до 12 лет, пишет Naked Science. В 1960-х года такими были «Шоу Энди Гриффита» и «Шоу Люси», в 1970-х — сериалы «Счастливые дни» и «Лаверн и Ширли», в 1980-х — «Альф» и «Проблемы роста», в 1990-х — «Сабрина — маленькая ведьма» и «Парень познает мир», в 2000-х — сериал «Ханна Монтана» и шоу American Idol, в 2010-х — «Америка ищет таланты», «Истории Райли», «Грозная семейка» и «Американский воин-ниндзя».

Затем исследователи выявили ценности, которые были самыми важными для детей и подростков в каждом десятилетии. Это были известность, доброта, принятие себя, чувство общности, успешность и так далее.

Как оказалось, дети больше всего хотели быть знаменитыми в 2007 году. Зато в этом же году необходимость быть частью сообщества, которая была ранее одной из главных, оказалась на низких позициях. За последние 50 лет приобрело важность стремление добиться успеха. А вот приверженность традициям стала неважной.

Учёные увидели, что поклонники сериалов больше ценили принятие себя, доброту и принадлежность к сообществу. А вот фанаты реалити-шоу — желание быть известными, индивидуализм и стремление поддерживать имидж.