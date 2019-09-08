Учёные выяснили, как ураганы изменяют погоду на недели и месяцы

О причинах этого рассказал профессор Государственного университета Луизианы. Во-первых, сильный ветер может сорвать листья с деревьев, и это приведёт к повышению влажности воздуха на местности. Во-вторых, это же вызовет увеличение температуры воздуха: деревья без листьев не могут её регулировать. В-третьих, отсутствие растительного покрова увеличивает риск наводнений.

И наконец ураганы приносят вред не только погоде, но и рыбной промышленности. Из-за них реки становятся более загрязнёнными, что влияет на здоровье живых организмов.

Стоит отметить, что в начале сентября на Багамские острова обрушился ураган «Дориан», который разрушил тысячи домов. Теперь он добрался до атлантического побережья Канады.