Учёные выяснили, как вызвать бесплодие на генетическом уровне

Данный ген связан с активацией мейоза, то есть деления ядра в половых клетках. Его назвали «мейозин», так как он действует в роли мейозного переключателя. У гена есть необычное свойство — он активируется только в определённое время, непосредственно перед началом мейоза в половых железах. Если ген отключали, то мужские, и женские особи мышей становились бесплодными.

Учёные считают, что их открытие станет большим шагом вперёд для репродуктивной медицины.

«Если в конечном итоге станет возможным контролировать мейоз, это позволит добиться успеха не только в репродуктивной медицине, но и в сельскохозяйственном производстве и даже для размножения редких видов», — заявил один из авторов работы.