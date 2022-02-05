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Учёные выяснили, какие цвета привлекают комаров

Не стоит выбирать одежду таких цветов, если собираетесь на природу
Биологи обнаружили, что у комаров есть предпочтения в цвете. Возможно, стоит прислушаться к учёным и вспомнить их выводы при выборе летнего наряда.
Учёные выяснили, какие цвета привлекают комаров

Учёные пояснили, что традиционно считается, будто комаров привлекают три вещи — дыхание человека, запах его пота и тепло тела. Теперь же исследователи обнаружили четвёртый фактор — цвет. Особенно неравнодушны комары к красному, в который окрашена не только одежда, но и кожа любого человека.

Учёные увидели это, наблюдая за самками комаров вида Aedes aegypti, разносящих вирус Зика, жёлтую лихорадку и другие болезни. Авторы научной работы размещали рядом с комарами ёмкости с летучими молекулами, присутствующими в человеческом поте, и предметы разных цветов.

Оказалось, что любые предметы были неинтересны насекомым, если рядом не было источников запахов. А вот когда они появлялись, комары начинали обращать внимание на цвет. Особенно на красный, оранжевый и чёрный.

Источник: ТАСС
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