Учёные выяснили, какие цвета привлекают комаров

Учёные пояснили, что традиционно считается, будто комаров привлекают три вещи — дыхание человека, запах его пота и тепло тела. Теперь же исследователи обнаружили четвёртый фактор — цвет. Особенно неравнодушны комары к красному, в который окрашена не только одежда, но и кожа любого человека.

Учёные увидели это, наблюдая за самками комаров вида Aedes aegypti, разносящих вирус Зика, жёлтую лихорадку и другие болезни. Авторы научной работы размещали рядом с комарами ёмкости с летучими молекулами, присутствующими в человеческом поте, и предметы разных цветов.

Оказалось, что любые предметы были неинтересны насекомым, если рядом не было источников запахов. А вот когда они появлялись, комары начинали обращать внимание на цвет. Особенно на красный, оранжевый и чёрный.