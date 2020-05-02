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Учёные выяснили, какие галактики лучше всего подходят для разумной жизни

Всё по принципам философии науки
Учёные выяснили, какие галактики лучше всего подходят для разумной жизни. Вопреки ранним представлениям, гигантские эллиптические галактики, похоже, далеки от этой роли.

К такому выводу пришли учёные-астрофизики из Университета Арканзаса. Новое исследование противоречит работе 2015 года, в которой сообщалось, что в гигантских эллиптических галактиках вероятность появления цивилизации, подобной нашей, в десять тысяч раз выше, чем в спиральных галактиках. Такие оценки были связаны с тем, что эллиптические галактики содержат больше звёзд и имеют низкий уровень потенциально смертоносных сверхновых.

Однако авторы новой работы считают, что выводы старой противоречат статистическому правилу, которое называется принципом заурядности. Оно гласит о том, что ни Земля, ни человечество не являются чем-то особенным во Вселенной. А это значит, что в отсутствие доказательств обратного объект или его свойства следует считать типичными для его класса.

То есть расположение планеты с людьми в спиральной галактике должно быть, скорее, типичным, а не нетипичным. Кроме того, эллиптические галактики на ранней стадии эволюции характеризовались большим уровнем радиации. Вследствие всего этого, жизнь стоит искать в спиральных галактиках.

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