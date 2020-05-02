Учёные выяснили, какие галактики лучше всего подходят для разумной жизни

К такому выводу пришли учёные-астрофизики из Университета Арканзаса. Новое исследование противоречит работе 2015 года, в которой сообщалось, что в гигантских эллиптических галактиках вероятность появления цивилизации, подобной нашей, в десять тысяч раз выше, чем в спиральных галактиках. Такие оценки были связаны с тем, что эллиптические галактики содержат больше звёзд и имеют низкий уровень потенциально смертоносных сверхновых.

Однако авторы новой работы считают, что выводы старой противоречат статистическому правилу, которое называется принципом заурядности. Оно гласит о том, что ни Земля, ни человечество не являются чем-то особенным во Вселенной. А это значит, что в отсутствие доказательств обратного объект или его свойства следует считать типичными для его класса.

То есть расположение планеты с людьми в спиральной галактике должно быть, скорее, типичным, а не нетипичным. Кроме того, эллиптические галактики на ранней стадии эволюции характеризовались большим уровнем радиации. Вследствие всего этого, жизнь стоит искать в спиральных галактиках.