Учёные выяснили, какие игры нравятся людям больше всего

Работой занялись исследователи из Японского передового института науки и техники. Речь идёт не только о компьютерных играх, а в целом о том, что же может привлекать людей в игре. Учёные использовали теорию уточнения игр, графиков подкрепления и «движений в уме». Первая теория позволяет оценить развлекательную ценность игры на основе неопределённости выигрыша, продолжительности матча и сложности. Графики подкрепления объясняют, как награды влияют на игрока. А вот «движение в уме» использует физические понятия потенциальной энергии, силы и импульса для описания характеристик игры.

Одной из основных характеристик стало «ускорение свободного падения». Она характеризует то, сколько усилий надо приложить человеку для продвижения в игре. Зависит это от сложности игры. Учёные увидели, что исторически «ускорение свободного падения» росло. Люди, жившие четыре тысячи лет назад, ценили медленные игры, такие, в которых между наградами проходит много времени. В Средневековье и индустриальную эпоху темп игр вырос. Современный человек тоже предпочитает более быстрые игры. То есть нам важен быстрый результат.