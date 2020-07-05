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Учёные выяснили, какие люди становятся заботливыми руководителями
Опыт работы с плохим начальником может повлиять на человека
Учёные Университета Центральной Флориды выяснили, какие люди становятся заботливыми руководителями. Как оказалось, плохой опыт наёмной работы не всегда может сформировать негативную модель поведения для будущего начальника.
О работе исследователей пишет Inc. Она длилась несколько лет. За это время учёные провели несколько экспериментов. Исследователи изучали две группы руководителей: в первой состояли люди, которые в прошлом подвергались жестокому обращению со стороны своих начальников, а во второй — те, кто не имел такой опыт. Учёные также оценивали, как испытуемые относятся к своим подчинённым.
Оказалось, что часть руководителей с негативным опытом намеренно пытались быть непохожими на своих старых начальников. Они были склонны внимательнее относиться к своим сотрудникам.