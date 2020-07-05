Учёные выяснили, какие люди становятся заботливыми руководителями

О работе исследователей пишет Inc. Она длилась несколько лет. За это время учёные провели несколько экспериментов. Исследователи изучали две группы руководителей: в первой состояли люди, которые в прошлом подвергались жестокому обращению со стороны своих начальников, а во второй — те, кто не имел такой опыт. Учёные также оценивали, как испытуемые относятся к своим подчинённым.

Оказалось, что часть руководителей с негативным опытом намеренно пытались быть непохожими на своих старых начальников. Они были склонны внимательнее относиться к своим сотрудникам.