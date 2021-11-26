Учёные выяснили, какие объятия нравятся людям больше

Кратко о работе психологов из Лондонского и Бристольского университетов пишет Naked Science. Они провели два эксперимента. В первом участвовали 48 женщин. Все участницы по очереди обнимали исследовательницу, которую видели впервые в жизни. При этом у добровольцев на глазах были повязки. Так они меньше контролировали положение своих рук.

В итоге оказалось, что единственный фактор, который влияет на уровень удовольствия от объятий, — их продолжительность. Добровольцы предпочитали, чтобы объятия длились не менее 5-10 секунд.

Во втором эксперимент учёные ходили по коридорам университета и просили пары знакомых друг другу людей обняться. Участвовали и мужчины, и женщины.

В этом случае главным фактором тоже оказалась продолжительность объятий. Также оказалось, что людям больше нравится обниматься лицом к лицу. А вот мужчины больше симпатизировали объятиям, в которых положение рук было крест-накрест.