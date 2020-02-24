Учёные выяснили, какие продукты повышают и снижают риск инсульта

Главный вывод, который сделали исследователи, — различия в рационе могут влиять на риск разных типов инсульта. Более ранние исследования рассказывали лишь о связи между типом питания и всеми видами инсульта. В новой же работе говорится, что, например, высокое потребление фруктов, овощей, клетчатки, молока и молочных продуктов связано с пониженным риском ишемического инсульта, но не слишком влияет на вероятность геморрагического инсульта. А если часто употреблять в пищу яйца, то можно повысить риск геморрагического инсульта, и не повлиять на вероятность ишемического.

Исследователи увидели, что больше всего риск ишемического инсульта снижается при потреблении клетчатки, то есть фруктов, овощей, орехов, зерновых и бобовых. Каждые десять граммов клетчатки в день связаны с понижением вероятности инсульта на 23%.