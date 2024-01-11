Учёные выяснили, какие шутки находят смешными мужчины и женщины

Учёные выяснили, какие шутки находят смешными мужчины и женщиныВот что конкретно показало новое исследование
В рамках недавнего исследования, проведённого профессором Робином Данбаром из Оксфордского университета и опубликованного в журнале HUMOR, учёным удалось понять, что считают смешным женщины и мужчины. В чувстве юмора разных полов есть как сходства, так и различия.
Команда специалистов в ходе нового исследования обнаружила, что мужчины больше ценят визуальные шутки по сравнению с женщинами. При этом женщины предпочитают такие шутки, в которых есть политические комментарии или показана динамика близких отношений между людьми. Что касается сходств, то представителям обоих полов нравятся картинки, на которых раскрываются сложности романтических отношений.
Данные исследования были собраны у 3380 человек, посетивших выставку печатных карикатур известных художников в Музее мультфильмов в Лондоне.
И женщины, и мужчины считали, что самые смешные шутки на этих карикатурах — визуальные с использованием каламбуров или игры слов, шутки с комментариями о семейных отношениях. Вместе с тем участники женского пола больше предпочитали шутки о бытовых ситуациях и шутки с политическими комментариями, участники мужского пола — ситуативные (фарс) и визуальные шутки.