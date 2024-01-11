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Наука и технологии
19:30, 11 января 2024
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Учёные выяснили, какие шутки находят смешными мужчины и женщины

Вот что конкретно показало новое исследование

В рамках недавнего исследования, проведённого профессором Робином Данбаром из Оксфордского университета и опубликованного в журнале HUMOR, учёным удалось понять, что считают смешным женщины и мужчины. В чувстве юмора разных полов есть как сходства, так и различия.

Команда специалистов в ходе нового исследования обнаружила, что мужчины больше ценят визуальные шутки по сравнению с женщинами. При этом женщины предпочитают такие шутки, в которых есть политические комментарии или показана динамика близких отношений между людьми. Что касается сходств, то представителям обоих полов нравятся картинки, на которых раскрываются сложности романтических отношений.

© HUMOR (2024)

Данные исследования были собраны у 3380 человек, посетивших выставку печатных карикатур известных художников в Музее мультфильмов в Лондоне.

И женщины, и мужчины считали, что самые смешные шутки на этих карикатурах — визуальные с использованием каламбуров или игры слов, шутки с комментариями о семейных отношениях. Вместе с тем участники женского пола больше предпочитали шутки о бытовых ситуациях и шутки с политическими комментариями, участники мужского пола — ситуативные (фарс) и визуальные шутки.

Источник:Phys.org
Автор:Валерия Филимонова
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