Учёные выяснили, какие страны манипулируют общественным мнением через интернет

Авторы исследования отметили, что чаще всего в манипуляциях участвуют государственные ведомства, их подрядчики или политические организации. Всего исследователи насчитали 70 стран, в которых были замечены попытки организованной манипуляции общественным мнением. Все эти государства авторы поделили на авторитарные (25) и демократические (45).

По словам учёных, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия и Венесуэла, используют интернет для изменения общественного мнения, чтобы политически влиять на другие страны. Главным мировым дезинформатором исследователи признали Китай.

Учёные насчитали 25 стран, которые распространяли пропаганду через частные компании, чаще всего Facebook. В их числе США, Великобритания, Китай, Россия. Последняя, кстати, «использует все ведущие интернет-платформы — Twitter, Facebook, YouTube, Instagram — для манипуляции общественным мнением, кроме мессенджера WhatsApp».

Один из авторов исследования заявил, что «манипуляция общественным мнением через соцсети является опаснейшей угрозой для демократии, поскольку стала частью повседневной жизни».