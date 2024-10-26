Учёные выяснили, каким образом микробы едят железо

В отличие от предыдущих теорий, утверждающих, что микробы выделяют ферменты в окружающую среду, новое исследование показывает, что микробы используют липкие ферменты на клеточной стенке, чтобы извлекать железо без потерь энергии. Этот процесс приводит к появлению черной пленки и углублений на поверхности железа, вызывая серьезные повреждения в течение нескольких месяцев.

Это явление несет как экономические, так и экологические последствия. Метаногенные микробы производят метан — мощный парниковый газ, что вызывает обеспокоенность по поводу увеличения выбросов.

Результаты, поддержанные Датским независимым научным фондом и Европейским исследовательским советом, могут помочь разработать стратегии для предотвращения MIC.