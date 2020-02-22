Учёные выяснили, когда древние люди начали скрещиваться с другими видами

Исследователи сообщают, что эти древние люди встретились с общим предком денисовцев и неандертальцев примерно 750 тысяч лет назад. Судя по данным учёных, они скрещивались между собой.

Авторы новой работы говорят, что в генетическом плане тот древний вид людей был очень далёк от всех остальных известных представителей рода Homo. Численность вида была достаточно большой: могла достигать 20-50 тысяч индивидов. Учёные предполагают, что эти древние люди исчезли под натиском предков современных Homo sapiens.