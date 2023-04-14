Учёные выяснили, когда люди начали шить

16:43, 14 апреля 2023
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Учёные выяснили, когда люди начали шитьНашли первое свидетельство
Археологи нашли на стоянке кроманьонцев в Каталонии фрагмент кости с проколами, который свидетельствует о том, что древние люди умели шить одежду из шкур животных. Это самое раннее свидетельство шитья в Европе — датируется 40 тысячами лет назад.
Фото: Unsplash
Кость была найдена на участке Каньярс. На ней видны два типа проколов: одни хаотичные и неглубокие, другие ровные и равномерные. Учёные предполагают, что кость использовалась как подставка: сверху на неё клали шкуру и делали в ней отверстия для ровного шва.
Это открытие меняет представление о том, как древние люди адаптировались к холодному климату Европы. Оно также свидетельствует о том, что они обладали высоким уровнем технических навыков и эстетического чувства.