Учёные выяснили, когда люди начали шить

Кость была найдена на участке Каньярс. На ней видны два типа проколов: одни хаотичные и неглубокие, другие ровные и равномерные. Учёные предполагают, что кость использовалась как подставка: сверху на неё клали шкуру и делали в ней отверстия для ровного шва.