Учёные выяснили, когда животные на Земле стали умнее

Пермское вымирание случилось 252 млн лет назад. Тогда с лица земли исчезли 96% всех морских видов и 73% наземных видов позвоночных.

Учёные выяснили, что в период после вымирания появилось много новых морских хищников и травоядных. И те, и другие стали демонстрировать более сложные стратегии поведения. Например, у моллюсков появилось более плотное закрывание раковин. На суше тоже происходили заметные изменения. Анализ химико-биологического состава костей предков птиц и млекопитающих показал, что они могли стать теплокровными после пермского вымирания. В целом все животные стали умнее и проворнее, им стало требоваться больше энергии для жизни.