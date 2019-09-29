Учёные выяснили, людям каких профессий красота мешает в работе

Исследователи провели эксперименты в кафе, аэропорту и торговом центре. Каждый раз они просили участников оценить качество обслуживания, при этом выяснялось, как они характеризуют внешность работников и собственную. Как показали эксперименты, люди, считающие себя менее привлекательными, чем представители сферы услуг, чаще негативно оценивали работу последних. Даже те, кто заявлял, что никакой связи между привлекательностью и качеством работы нет, всё равно неосознанно оценивали работу красивых людей как неудовлетворительную.

Интересно, что ранние исследования показывали положительную связь между успехом на работе и привлекательной внешностью.