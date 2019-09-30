Учёные выяснили, мог ли тираннозавр перекусить автомобиль

Если переводить в ньютоны, то сила укуса у тираннозавров была равна 64 000. Для сравнения, сила сжатия челюстей современных крокодилов достигает лишь 16 460 ньютонов.

Ещё один вывод, к которому пришли исследователи: у тираннозавра был жёсткий череп, а не гибкий, как у птиц и рептилий. Такой позволяет, например, змеям глотать довольно крупную добычу. Однако, если бы один из самых свирепых динозавров обладал гибким черепом, он бы не мог похвастать такой силой укуса.

«Ничего удивительного, что этот монстр мог прокусывать шкуру, мясо и кости», — говорит один из представителей Американского музея естественной истории.

Что касается автомобилей, то учёные отмечают, что тираннозавр всё-таки смог бы справиться не с каждой машиной. Но части джипа он бы точно повредил.