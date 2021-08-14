Учёные выяснили, можно ли осваивать космос без вреда окружающей среде

Учёные выяснили, можно ли осваивать космос без вреда окружающей средеИ как хотя бы снизить негативное воздействие запуска ракет на планету
Корреспондент отмечает: один запуск ракеты SpaceX - это переработка 112 тонн очищенного керосина и выброс около 336 тонн углекислого газа в окружающую среду. Такое количество вредных веществ способен выпустить в атмосферу автомобиль, который примерно 70 раз подряд совершил кругосветное путешествие.
Ракетные двигатели выделяют и другие вредные вещества, кроме парниковых газов. Например, это хлор, частицы сажи, оксида алюминия, которые разрушительно воздействуют на озоновый слой. Проблема эта становится всё серьёзнее с увеличением числа полётов. Если в 2020 году их было 114, то в дальнейшем количества запусков ракет может дорасти до тысячи в год.
Выход из этой ситуации - разработка экологически чистых видов топлива. Один из вариантов - использовать жидкий водород и кислород, которые уже применяются для работы двигателя New Shepard компании Blue Origin. Водород к тому возможно получать с помощью солнечной энергии.
В 2019 году в рамках миссии НАСА по внедрению экологически чистого топлива был протестирован AF-M315E как альтернатива гидразину (токсичному компоненту топлива). Планируется использовать это вещество и в будущем.
Кроме того, сократить количество отходов помогут многоразовые ракеты.
Франклин-Чунг заключает, что сейчас ещё нельзя сделать полёты в космос полностью экологически чистыми. Однако технологии, снижающие степень отрицательного воздействия на планету, уже существуют.