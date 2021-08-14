Учёные выяснили, можно ли осваивать космос без вреда окружающей среде

Корреспондент отмечает: один запуск ракеты SpaceX - это переработка 112 тонн очищенного керосина и выброс около 336 тонн углекислого газа в окружающую среду. Такое количество вредных веществ способен выпустить в атмосферу автомобиль, который примерно 70 раз подряд совершил кругосветное путешествие.

Ракетные двигатели выделяют и другие вредные вещества, кроме парниковых газов. Например, это хлор, частицы сажи, оксида алюминия, которые разрушительно воздействуют на озоновый слой. Проблема эта становится всё серьёзнее с увеличением числа полётов. Если в 2020 году их было 114, то в дальнейшем количества запусков ракет может дорасти до тысячи в год.

Выход из этой ситуации - разработка экологически чистых видов топлива. Один из вариантов - использовать жидкий водород и кислород, которые уже применяются для работы двигателя New Shepard компании Blue Origin. Водород к тому возможно получать с помощью солнечной энергии.