Учёные выяснили, на что наш мозг способен во сне

Учёные рассказали, что ночью рядом с человеком не должны звучать незнакомые голоса — это вызывает тревогу. Они пришли к такому выводу, наблюдая за 17 добровольцами. Исследователи записывали их мозговые волны, уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и дыхания, а также движения.

Участникам включали аудиозаписи их собственных имён и двух незнакомых имён. Эти имена были произнесены либо знакомым, либо незнакомым голосом. Участники, слушавшие тихие незнакомые голоса, выдавали более сильную реакцию. Учёные регистрировали у них короткие приступы активности мозга. При этом участники не просыпались.

Это доказывает, что даже спящий мозг извлекает соответствующую сенсорную информацию для дальнейшей обработки.