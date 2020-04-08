Учёные выяснили, насколько сложнее бросить курить, если начал в детстве

Учёные из США провели масштабное исследование, в рамках которого наблюдали, как курение в детстве влияет на вредные привычки во взрослом возрасте. Длилось исследование почти 50 лет, в нём участвовали более 6,6 тысячи человек.

Во-первых, научная работа показала, что почти все взрослые участники-курильщики начали употреблять табак ещё в детстве или в подростковый период. 50% тех людей, что впервые закурили в возрасте от 6 до 12 лет, так и остались курильщиками к 40 годам. При этом только 2% добровольцев, которые впервые попробовали сигареты в 20 лет, продолжали курить в 40 лет.

Во-вторых, среди тех добровольцев, кто начал курить в детстве, только 25-37% смогли бросить вредную привычку с возрастом. В целом, учёные пришли к выводу, что употребление табака в детстве почти в два раза снижает шансы завязать с этим позже.