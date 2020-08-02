Учёные выяснили, откуда в США ввезли большинство рабов

Об исследовании пишет издание «Известия». Оказалось, что большинство потомков рабов в современных Соединённых Штатах имеют нигерийские корни.

Чтобы это узнать, учёные проанализировали тесты более 50 тысяч человек. Результаты соотнесли с архивными документами. Выяснилось, что рабов из Нигерии сначала вывозили на Карибские острова, принадлежавшие тогда Великобритании, а затем переправляли их в США.

Также современные жители США имеют предков из Сенегала, Гамбии и Бенина. Ещё анализ показал, что большинство рабов, которых ввозили в США, были женщинами. Хотя раньше предполагалось, что 60% рабов-африканцев были мужчинами.

«Известия» также приводит данные о том, что из Западной и Центральной Африки в Америку когда-то были вывезены около 5,7 млн человек.