Учёные выяснили, почему алкоголь подвергает нас опасности

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Учёные выяснили, почему алкоголь подвергает нас опасностиМы начинаем слишком сильно реагировать на что-то неизвестное
Новое исследование показало, что люди могут принимать рискованные решения во время опьянения из-за того, что алкоголь влияет на то, насколько сильно они беспокоятся о неизвестных или непредсказуемых факторах стресса.
Например, если кто-то находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но знает наизусть весь путь домой, он может реагировать на известные ему факторы стресса, например, на знак «стоп». Но если другой водитель или пешеход делает что-то неожиданное, пьяный человек менее внимателен к этому новому, неизвестному фактору стресса.
«Употребление алкоголя может заставить людей меньше заботиться о непредсказуемых вещах, и это не обязательно хорошо», — отметил один из авторов работы. В целом, это и делает употребление спиртного опасным. Неопределённость имеет наибольшее влияние на реакцию пьяного человека.
Источник: Medical Xpress