Учёные выяснили, почему алкоголь подвергает нас опасности

Например, если кто-то находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но знает наизусть весь путь домой, он может реагировать на известные ему факторы стресса, например, на знак «стоп». Но если другой водитель или пешеход делает что-то неожиданное, пьяный человек менее внимателен к этому новому, неизвестному фактору стресса.

«Употребление алкоголя может заставить людей меньше заботиться о непредсказуемых вещах, и это не обязательно хорошо», — отметил один из авторов работы. В целом, это и делает употребление спиртного опасным. Неопределённость имеет наибольшее влияние на реакцию пьяного человека.