Учёные выяснили, почему люди лучше запоминают плохие события

Исследователи из Рурского и Пекинского педагогического университетов провели эксперимент с 64 добровольцами. Половине из них учёные устроили стрессовое собеседование, а другой половине — спокойное и дружественное. Во время собеседования всем участникам демонстрировали 24 различных предмета, в том числе чашку кофе, часы, маркер и др. После этого учёные просканировали мозг участников с помощью функциональной МРТ.

Оказалось, что те люди, которые прошли стрессовое собеседование, лучше запомнили демонстрируемые им предметы.

Учёные пришли к выводу, что механизмы запоминания стрессовых и приятных событий одинаковы, но первые оставляют больший след в памяти, поскольку больше связаны с пережитыми сильными эмоциями в мозгу. То, что человек запоминает в обычном состоянии, больше связано с гиппокампом, а то, что во время стресса — с миндалевидным телом.