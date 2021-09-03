Учёные выяснили, почему людям не нравится собственная внешность

Исследование провела команда психологов и нейробиологов из Университета Англии Раскин (ARU). Они увидели, что взрослые, чей мозг менее эффективен в фиксации внутренних сигналов, с большей вероятностью будут стыдиться своего тела и проявлять озабоченность своим весом.

Сначала учёные опросили участников, чтобы выяснить их отношение к собственной внешности. Затем исследователи оценили внутренние сигналы. Некоторые «сообщения» от сердца и кишечника обрабатываются на бессознательном уровне, и нервная система интерпретирует эти сигналы, чтобы мозг был в курсе, как обстоят дела в организме. Сила связи между кишечником и мозгом измерялась путём регистрации электрической активности обеих областей в одно и то же время. Исследователи также измерили ответ мозга на сердцебиение.

Оказалось, что более слабые реакции мозга на сигналы кишечника и сердца были связаны с плохим восприятием участников своего тела. Учёные предположили, что, когда мозг имеет более слабую связь с внутренними органами, он уделяет больше внимания внешнему виду. Внешность вид становится гораздо более важной для оценки состояния.