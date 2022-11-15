Учёные выяснили, почему некоторые дети не такие активные, как остальные

Научно доказано, что из-за сидячего образа жизни увеличивается вероятность повышения холестерина в крови, кровяного давления, возникновения проблем с сердцем. Команда исследователей решила выяснить, с чем может быть связан малоподвижный образ жизни у детей.

Для этого учёные провели опрос среди 343 японских детей. Средний возраст испытуемых равнялся 8,8 лет.