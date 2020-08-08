Учёные выяснили, почему одноразовые бритвы быстро затупляются

Учёным долго было непонятно, как затупляются стальные лезвия, которые режут предметы, менее твёрдые, чем сами лезвия. Поэтому исследователи начали изучать, как одноразовые станки взаимодействуют с волосами. Сначала учёные исследовали указанные объекты в нетронутом виде на электронном микроскопе. Специалисты увидели, что даже на лезвиях нового станка есть много мельчайших шероховатостей. Кроме того, учёные узнали, что сталь, из которой сделаны лезвия обладает сильной гранулированностью.

Затем исследователи использовали станки для бритья 10 и 25 раз и посмотрели, что изменилось. Оказалось, что сначала по лезвию из исходных неровностей начинают идти трещины. Они затем приводят к сколам острия и в итоге к затуплению.

В конце концов учёные проследили за процессом срезания волос с помощью электронного микроскопа в реальном времени. Так исследователи обнаружили, что самые крупные трещины появились в тех местах, где сталь соприкасалась с самым краем волоса. С увеличением угла наклона лезвия к волосу относительно перпендикулярного положения рос и уровень повреждений на лезвии.

Всего на разрушение лезвия влияют три фактора: угол между острием и волосом, микротрещины и шероховатости стали и то, как они располагаются относительно края волоса, а также однородность стали.