Учёные выяснили, почему от страха можно поседеть

О том, что стресс может быть причиной резкого поседения, было известно уже давно. Однако механизм этого процесса был не до конца ясен. Чтобы докопаться до истины, учёные провели эксперименты на мышах. Они создали для них стрессовые ситуации и стали наблюдать.

Одну группу мышей исследователи обездвижили, вторую пугали качанием клетки, резкой сменой освещённости и другими ситуациями. Третьей группе вкалывали аналог вещества из жгучего перца. Затем учёные брили мышей налысо, чтобы ускорить рост волос. Как оказалось, седину эффективнее всего вызывали уколы: после инъекций почти 30% кожи животных покрылось седой шерстью. Случилось это за пару недель.

В итоге учёные выяснили следующее: на стресс реагируют симпатические нервные волокна. Они выделяют норадреналин, который заставляет стволовые клетки, предшественники клеток, вырабатывающих пигмент, делиться и мигрировать. В норме же эти стволовые клетки должны находиться в определённом месте фолликула и делиться редко. В противном случае вырастают волосы без пигмента, то есть седые.