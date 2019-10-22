Учёные выяснили, почему рак не поддаётся химиотерапии

Исследователи изучали устойчивость клеток к ферроптозу — процессу их гибели из-за окисления липидов в составе мембраны. Уже известно, что многие формы рака со временем вырабатывают механизмы для блокирования ферроптоза. Процесс окисления липидов не запускается из-за фермента глутатионперксидаза-4 (GPX4). Однако иногда остановить это его действие не удаётся даже при помощи специальных блокирующих препаратов.

Учёные выяснили, что существует ещё одно соединение, препятствующее ферроптозу — молекула FSP1, функционирование которой обеспечивает фермент N-миристоилтрансфераза (NMT).

То есть, нужно использовать препараты, способные подавить действие NMT. Так учёным удастся научиться лечить тяжёлые формы рака. Данные методы терапии, конечно, имеют большой потенциал в будущем.