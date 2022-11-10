Учёные выяснили, почему состояние счастья кажется таким неуловимым

Выяснилось, что люди, которые ежегодно сообщали о более высокой удовлетворённости жизнью, с большей вероятностью выбирали диаграмму, которая демонстрировала постоянное улучшение. Соответственно, люди, которые были средне удовлетворены своей жизнью, выбирали диаграмму с небольшим улучшением, а те, кто сообщал о низкой удовлетворённости жизнью, чаще всего выбирали диаграмму, которая демонстрировала снижение их благополучия.

Люди склонны смешивать воспоминания о прошлом с чувствами, которые они испытывают в настоящий момент. Результаты других исследований это тоже подтвердили.

Получается, что ощущение счастья означает, что человек сегодня чувствует себя лучше, чем вчера. Это и объясняет, почему счастливые люди в принципе более оптимистичны, легче идут на риск и более открыты новому.