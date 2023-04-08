Учёные выяснили, почему в полнолуние возрастает число самоубийств

Исследователи из Медицинской школы Университета Индианы обнаружили специфические маркеры в крови покончивших с собой людей, которые менялись из-за полной луны. В целом, анализ записей из бюро судебно-медицинской экспертизы показал, что количество суицидов значительно увеличивается в три отдельных периода: в неделю полнолуния, между 15:00 и 16:00 часами и в сентябре.

Учёные также увидели, что у совершивших самоубийство были признаки того, что их «внутренние часы» не работали в момент смерти. Авторы исследования предполагают, что дополнительный свет от полной луны может быть причиной увеличения числа самоубийств. Окружающий свет может иметь большое влияние на циркадные ритмы человека. Проще говоря, лунный свет может нарушать работу «внутренних часов» человека.