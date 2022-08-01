Учёные выяснили, почему в российских квартирах плохая звукоизоляция

Для анализа звукоизоляционных материалов учёные использовали стендовые конструкции. Для экспериментов исследователи воспроизводили шум, который различался по характеристикам, частотам и источникам. Измерения проводились с помощью шумомера-виброметра, акустического калибратора, измерителя влажности и температуры.

В итоге учёные обнаружили образцы звукоизоляционных материалов, чьи заявленные характеристики не соответствуют фактическим данным. Этот материал, как оказалось, часто используется при возведении зданий.

Причины плохой звукоизоляции — отсутствие контроля у застройщиков и выбор дешёвых строительных материалов. Особенно часто эта проблема видна в домах, построенных по технологии монолитно-каркасного возведения. Бесшовный монолит передаёт звук, а внутренняя арматура его только усиливает. На бетонных стыках же шум не гасится из-за отсутствия звукопоглощающих материалов.