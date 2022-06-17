Учёные выяснили, почему возник ислам

Учёные проанализировали слои сталагмита из пещеры Аль-Хута на территории Северного Омана. Это помогло им узнать, какое количество осадков выпадало за пределами пещеры. Оказалось, что на протяжении VI века Аравийский полуостров постоянно переживал засухи. Из-за этого снижалась урожайность сельскохозяйственных культур. Наиболее сильная засуха случилась между 500 и 530 годами.

Исследователи также изучили исторические источники и данные по уровню воды в Мёртвом море. Это помогло узнать, что засуха была связана с социально-политическим кризисом в Химьяре. Это государство позже добили войны с соседями и вторжение древнеэфиопского Аксумского царства. Именно на этом фоне возникла новая религия — людям нужно было объединяться вокруг чего-то, считают учёные.