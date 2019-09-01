Учёные выяснили, почему женщин сложно переспорить

Женщины лучше оперируют аргументами, основанными на различных событиях в прошлом, которые были насыщены деталями. За это отвечает эпизодическая память. Но один из авторов исследования говорит, что небольшое преимущество женщин в формировании эпизодической памяти варьируется в зависимости от того, что именно нужно запомнить. В частности, женщины лучше запоминают лица и запахи. Зато мужчинам проще найти обратный путь в дороге, так как у них лучше развита пространственная ориентация.

В целом, исследователи заключают: различия в когнитивных процессах между мужчинами и женщинами оказались не такими уж значительными. Свои выводы учёные основывают на анализе 617 исследований, которые проводились в период с 1973 по 2013 год. В экспериментах участвовали 1,2 миллиона человек.